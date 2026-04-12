Trenord assume capitreno e personale anche senza esperienza come lavorare nell’azienda

Trenord ha avviato un nuovo piano di assunzioni rivolto a diverse figure professionali, includendo anche candidati senza esperienza. La società offre opportunità di lavoro nel settore ferroviario, promuovendo inserimenti sia a personale con competenze già acquisite sia a giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro. Le selezioni riguardano vari ruoli all’interno dell’azienda, con un’attenzione particolare alle assunzioni a tempo indeterminato.

Trenord, una delle principali aziende di trasporto ferroviario regionale in Italia, recluta personale in diversi settori, con proposte rivolte sia a professionisti con esperienza che a giovani alla prima occupazione. Come lavorare in Trenord: i profili professionali. Le opportunità di lavoro in Trenord coprono un ampio spettro di profili professionali. Le figure richieste sono: macchinisti;. capitreno;. addetti alla manutenzione;. addetti all’assistenza clienti;. addetti alle vendite;. tecnici di area digitale.. Periodo di formazione per i capitreno. Uno degli aspetti più rilevanti è rappresentato dall’attenzione dedicata alla formazione, prevista soprattutto per la posizione di capitreno.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trenord assume capitreno e personale anche senza esperienza, come lavorare nell’azienda Leggi anche: Caccia a capitreno. Trenord assume Trenord assume: si cercano futuri capitrenoTrenord seleziona futuri capitreno: è possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo...