A Rimini, gli agenti della polizia cibernetica hanno sequestrato un computer in un’indagine su materiale pedopornografico. All’interno del dispositivo sono state trovate circa 100 fotografie e video che ritraevano bambini in situazioni di natura sessuale. Il proprietario dell’apparecchio, un uomo che lavorava come impiegato, è stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico. La scoperta è avvenuta durante un'operazione di controllo su rete internet.

iRimini, 1 maggio 2026 – Un padre di famiglia. Un impiegato modello. Ma sul suo computer, gli agenti della polizia cibernetica di Rimini hanno scoperto una vera galleria dell’orrore. Un riminese di 60 anni è tra le persone arrestate al termine della maxi operazione contro la pedopornografia, condotta dalla polizia cibernetica di Bologna in collaborazione con le sezioni di Rimini, Ravenna, Reggio Emilia e Modena. Sei indagati e tre arrestati. L’indagine degli agenti è scattata diversi mesi fa, con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online e l’ausilio tecnologico dell’organizzazione Child rescue coalition.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedopornografia, padre di famiglia nascondeva sul pc 100 foto e video hot con bambini

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