Un uomo di 61 anni di Pesaro è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito, sul suo computer e su hard disk esterni sono state trovate immagini e video di minorenni scaricati tramite il programma e-Mule. L'arresto è stato eseguito nella mattinata e l'uomo ha incontrato il giudice per l'interrogatorio di garanzia.

PESARO - Materiale pedopornografico nel computer e negli hard disk esterni, pesarese arrestato. L’altra mattina davanti al gip l’interrogatorio di garanzia per un 61enne pesarese accusato di detenzione e divulgazioni materiale pornografico contenente video e immagini di minori. Le indagini sono partite dalla Polizia Postale di Ancona che ha seguito le tracce di alcuni file scaricati tramite la piattaforma di condivisione e-Mule ed è arrivata dritta al pesarese. I file proibiti Non si tratta di una piattaforma del dark web, quella che utilizzano per la diffusione di file di questo tipo o per lo scambio di quantitativi di droga o pasticche. Un web nascosto dove si può agire quasi in incognito e dove le ricerche per rintracciare i responsabili di reati sono molto complesse.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pesaro, foto e video di minorenni nel pc: arrestato per pedopornografia, le immagini scaricate su e-Mule

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