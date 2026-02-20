Monossido di carbonio fuoriesce da una caldaia tre persone tra cui un 22enne in ospedale

Da fanpage.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una caldaia difettosa ha provocato la fuoriuscita di monossido di carbonio a Palestrina, causando l'intossicazione di tre persone, tra cui un giovane di 22 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, portando i soccorsi all’interno dell’abitazione. Due delle vittime sono state portate in ospedale per controlli, mentre il ragazzo è stato ricoverato in osservazione. La situazione ha creato grande preoccupazione tra i residenti, che si sono subito allarmati per il rischio di ulteriori incidenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti per un'emergenza all'interno di una casa di Palestrina, dove c'è stata la fuoriuscita di monossido di carbonio da una caldaia, con tre intossicati.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Monossido di carbonio in una palazzina: tre persone intossicate portate in ospedale

Leggi anche: Paura a Musso, 8 persone intossicate da monossido di carbonio: in ospedale anche due bambini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Monossido di carbonio fuoriesce da una caldaia, tre persone tra cui un 22enne in ospedale.

Monossido di carbonio: da dove esce, come ci si accorge e i sintomi da non sottovalutareIl monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che si forma durante una combustione incompleta di gas, legna, carbone e carburanti ... fanpage.it

monossido di carbonio fuoriesceQuando controllare il monossido di carbonio in casa per evitare rischiNon aspettare i primi sintomi come mal di testa o nausea: prevenire oggi significa vivere con serenità domani. Un controllo puntuale del monossido di carbonio trasforma la casa da potenziale rischio a ... microbiologiaitalia.it