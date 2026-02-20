Monossido di carbonio fuoriesce da una caldaia tre persone tra cui un 22enne in ospedale

Una caldaia difettosa ha provocato la fuoriuscita di monossido di carbonio a Palestrina, causando l'intossicazione di tre persone, tra cui un giovane di 22 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, portando i soccorsi all’interno dell’abitazione. Due delle vittime sono state portate in ospedale per controlli, mentre il ragazzo è stato ricoverato in osservazione. La situazione ha creato grande preoccupazione tra i residenti, che si sono subito allarmati per il rischio di ulteriori incidenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti per un'emergenza all'interno di una casa di Palestrina, dove c'è stata la fuoriuscita di monossido di carbonio da una caldaia, con tre intossicati.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Monossido di carbonio in una palazzina: tre persone intossicate portate in ospedale Leggi anche: Paura a Musso, 8 persone intossicate da monossido di carbonio: in ospedale anche due bambini Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Monossido di carbonio fuoriesce da una caldaia, tre persone tra cui un 22enne in ospedale. Monossido di carbonio: da dove esce, come ci si accorge e i sintomi da non sottovalutareIl monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che si forma durante una combustione incompleta di gas, legna, carbone e carburanti ... fanpage.it Quando controllare il monossido di carbonio in casa per evitare rischiNon aspettare i primi sintomi come mal di testa o nausea: prevenire oggi significa vivere con serenità domani. Un controllo puntuale del monossido di carbonio trasforma la casa da potenziale rischio a ... microbiologiaitalia.it Novità GBC Store Febbraio 2026 Rilevatore Gas metano e monossido di carbonio - Alimentazione 220 volt - Sirena da 85 dB + Flash - Vita del sensore 5 anni dall'installazione - Display Led - Uso interno - Misure: 138x82x39 mm - Prezzo € 36,90 Corso It - facebook.com facebook #NEWS - Il #monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti in casa padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. La tragedia a #Porcari, comune della Piana di #Lucca, probabilmente provocata dal malfunzionamento di una caldaia. Le vittime sono Arti x.com