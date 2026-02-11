Un attacco russo ha colpito Kharkiv, provocando la morte di quattro persone, tra cui tre bambini. Le autorità ucraine confermano che il bombardamento ha lasciato diverse famiglie sotto shock e con danni materiali importanti. La città si trova di nuovo nel mirino, mentre la popolazione cerca di riprendersi dopo gli ultimi episodi di violenza.

Un attacco russo sulla città ucraina di Kharkiv ha ucciso quattro persone, tra cui tre bambini, ha detto mercoledì il servizio statale di emergenza del paese. Le autorità hanno riferito che l’attacco notturno dei droni aveva completamente distrutto un edificio residenziale e sotto le macerie sono stati trovati i corpi di un uomo di 34 anni e di tre bambini – due maschietti di un anno e una bambina di due anni. Altre due persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta di 35 anni, ha riferito il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Kharkiv: morte quattro persone tra cui tre bambini

Nelle prime ore di mercoledì 11 febbraio un attacco russo ha colpito nella notte la città di Bohoduk

