pedopornografia in regione sei denunce coinvolto un reggiano

Nella regione sono state presentate sei denunce legate a casi di pedopornografia. Le indagini sono iniziate dall’analisi di software utilizzati per condividere e scaricare contenuti illegali. Tra le persone coinvolte figura anche un residente nella provincia di Reggio Emilia. Le autorità continuano a lavorare per identificare eventuali altri soggetti coinvolti e per approfondire le modalità di condivisione di materiale illecito.

I poliziotti sono partiti dall’analisi di particolari software utilizzati per condividere e scaricare video e immagini illeciti. E, attraverso questi, sono arrivati ai ‘fruitori’ del servizio, che detenevano e si scambiavano immagini pedopornografiche. Alcune delle quali anche sviluppate o modificate con l’intelligenza artificiale. L’indagine condotta dalla polizia per la Sicurezza Cibernetica dell’ Emilia-Romagna si è concretizzata in tre arresti e tre denunce a carico di uomini tra i 40 e i 60 anni, tutti incensurati, che adesso rispondono di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. Tra i 6 indagati, tutti residenti in regione, c’è anche un reggiano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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