La polizia ha portato a termine l’operazione Mad Hatter, che ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre sei, tra cui un residente nella provincia di Firenze. Durante le indagini sono stati sequestrati numerosi file, alcuni dei quali contenevano video di abusi su minori. L’attività ha coinvolto la rete internet, con accertamenti su vari dispositivi e account online.

FIRENZE – Si è conclusa con tre arresti e sei denunciati, fra questi un fiorentino, e sei denunce l’operazione Mad Hatter, una vasta indagine condotta dalla polizia contro la diffusione di materiale pedopornografico online. Il blitz, coordinato dalla procuira di Roma, è il risultato di un lungo lavoro investigativo avviato nel 2024 dagli specialisti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo). Gli agenti, infiltrandosi in ambienti virtuali criminali, hanno monitorato per mesi i canali transnazionali di distribuzione del materiale illecito. Tra le scoperte più allarmanti emersa dalle indagini vi è l’individuazione di file di Child sexual abuse material (Csam) che ritraggono vittime in tenera età, in alcuni casi generati o manipolati attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pedopornografia on line: tre arresti e sei denunce. Fra i file anche video di abusi a minori

Pedofili giustiziati dalla camorra

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