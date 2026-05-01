Pechino Express si va in Giappone | trionfo dei Veloci Promossi Raccomandati Dj e Albiceleste

Nell'ultima tappa in Cina, i partecipanti di Pechino Express hanno affrontato una sfida intensa per conquistare i biglietti per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta di questa edizione. Durante la gara, i concorrenti hanno mostrato grande impegno e resistenza, mentre alcuni team sono stati promossi o raccomandati, e altri hanno attirato l'attenzione di DJ e Albiceste. La gara si è conclusa con il trionfo dei Veloci, che hanno ottenuto l'accesso alla prossima tappa.

(Adnkronos) – Ultima estenuante tappa in Cina per i viaggiatori di Pechino Express, che ieri hanno lottato contro la fatica per aggiudicarsi i biglietti per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta di questa edizione. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi hanno guidato le coppie lungo i 509 chilometri che separano Dengfeng dalla città di Xi’an, con una classifica finale che ha visto trionfare in questa tappa la coppia formata da I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, e che ha promosso in terra nipponica anche I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo e Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Pagelle Pechino Express: i Raccomandati devono vincere, Albiceleste trasparenti, Rapper strateghiMilano, 30 aprile 2026 - Manca ormai pochissimo alla finalissima di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’.

Pagelle Pechino Express: i Raccomandati devono vincere, Albiceleste trasparenti, Rapper poco strateghiMilano, 30 aprile 2026 - Manca ormai pochissimo alla finalissima di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Pechino Express 2026, le anticipazioni del 30 aprile: l'ultima tappa in Cina; Pechino Express, stasera la tappa più lunga e la prova più dura. Le anticipazioni; Pechino Express 2026: Chanel Totti tira fuori le unghie e Jo Squillo si mostra la mamma che tutti vorrebbero; Pechino Express: la finale si avvicina e il gioco si fa ancora più duro. Scopri cosa succederà stasera, per esempio.

Pechino Express, si va in Giappone: trionfo dei Veloci. Promossi Raccomandati, Dj e AlbicelesteLa lotta contro la fatica per aggiudicarsi i biglietti per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta di questa edizione ... adnkronos.com

Pechino Express 2026, eliminati il 30 aprile: Dani Faiv e Tony 2Milli fuori. Chi sono i Rapper, cosa è successo e chi va in GiapponeSono arrivati fino in Cina, si sono tirati dietro mezzo cast a suon di battibecchi e alleanze, hanno pure pubblicato un singolo mentre erano ancora in gara. Poi ieri sera, davanti all’Esercito di Terr ... alphabetcity.it

Le pagelle della puntata di Pechino Express andata in onda ieri - facebook.com facebook

LA TAPPA È ELIMINATORIA: IL VIAGGIO DEI #RAPPER FINISCE QUI #PECHINOEXPRESS x.com