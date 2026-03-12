Pechino Express 2026 torna su Sky Uno e NOW con un nuovo viaggio che copre oltre 5.400 km tra Indonesia, Cina e Giappone. Le coppie di concorrenti si preparano a affrontare le sfide di un percorso che unisce tre paesi asiatici, offrendo uno spettacolo di avventure e scoperte lungo rotte diverse. La trasmissione riprende la sua programmazione, portando il pubblico in un viaggio tra culture e territori lontani.

Pechino Express torna su Sky Uno e NOW con un viaggio di oltre 5.400 km tra Indonesia, Cina e Giappone. Dieci coppie in gara guidate da Costantino della Gherardesca. Adrenalina, fatica, ma anche emozioni, scoperte e sorprese: parte la nuova sfiancante e indimenticabile avventura di Pechino Express. I viaggiatori della nuova stagione sono pronti al check-in e l’imbarco sarà da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, per un viaggio spettacolare ed elettrizzante che quest’anno volerà dritto verso est, in una rotta dura e fra le più sorprendenti di sempre, attraversando Indonesia, Cina e Giappone: le coppie scopriranno Bali e Java, attraverseranno e si sorprenderanno nei territori cinesi e poi di corsa in direzione est, verso il Sol Levante, in Giappone, con destinazione finale Kyoto. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express 2026: concorrenti, coppie e viaggio in Oriente al via su Sky e NOW

Articoli correlati

Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente: quando in tv, coppie di concorrenti e anticipazioniTutto pronto per la nuova edizione di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” in partenza su Sky e in streaming su NOW.

Approfondimenti e contenuti su Pechino Express

Temi più discussi: Pechino Express 2026: tra i concorrenti Chanel Totti e Fiona May. Scopri gli altri; Pechino Express 2026 al via: chi sono i concorrenti e come sarà il viaggio in Estremo Oriente; Pechino Express 2026 in estremo Oriente, tra i concorrenti Chanel Totti: La tv non è tra i miei piani; Pechino Express, cosa sapere: chi sono le 10 coppie e l’itinerario del viaggio.

Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente: quando in tv, coppie di concorrenti e anticipazioniRiparte Pechino Express 2026 - L'estremo Oriente: 3 tappe tra Indnesia, Cina e Giappone per 10 coppie di conocrrenti. Chi vincerà? superguidatv.it

Pechino Express 2026: concorrente in lacrime durante la conferenza stampa! Cos'è successo?La nuova stagione di Pechino Express, al via dal 12 marzo su Sky, vedrà dieci coppie famose sfidarsi tra Indonesia, Cina e Giappone ... serial.everyeye.it

Pechino Express - Pechino Express added a new photo. - facebook.com facebook

Pronti per la nuova stagione di Pechino Express Dal 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW #PechinoExpress x.com