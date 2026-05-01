Nell’ottava puntata di Pechino Express, andata in onda giovedì 30 aprile, le cinque coppie rimaste si sono sfidate in una gara in Cina, prima di partire per il Giappone. La puntata ha visto i Raccomandati ottenere il massimo dei voti, volando verso la fase finale del viaggio, mentre i Rapper sono stati eliminati a causa di un’alleanza tra le altre coppie. La gara ha messo alla prova le capacità dei partecipanti in un percorso sempre più intenso.

Pechino Express ha raggiunto l’ ottava tappa, l’ultima in Cina prima del passaggio in Giappone. Nella puntata di giovedì 30 aprile, le cinque coppie rimaste si sono giocate l’ accesso alla fase finale del viaggio con una corsa che ha alzato ancora il livello della gara. Il percorso è stato di 509 chilometri, da Dengfeng fino a Xi’an, città simbolo per l’Esercito di Terracotta, con oltre 7000 statue di guerrieri a grandezza naturale. Ma più dei chilometri, questa volta, hanno pesato le dinamiche. Le tensioni, rimaste sotto traccia fino a questo momento, sono emerse in modo più netto. E per la prima volta, la gara ha iniziato a dividersi davvero, tra alleanze che scricchiolano e rapporti che si incrinano proprio nel momento in cui servirebbe più compattezza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express, le pagelle dell’ottava puntata: i Raccomandati volano in Giappone (9), i Rapper affondati da un’alleanza (7)

Notizie correlate

Pechino Express 2026, le pagelle della prima puntata: Costantino e Lillo, irresistibili (10), I Raccomandati, coppia da battere (9)Zaini in spalla, passaggi da chiedere e prove improbabili da affrontare: Pechino Express ha riaperto ufficialmente i battenti.

Pagelle Pechino Express: i Raccomandati devono vincere, Albiceleste trasparenti, Rapper strateghiMilano, 30 aprile 2026 - Manca ormai pochissimo alla finalissima di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pechino Express, le pagelle: Baby Jo Squillo fa i capricci (4), Costantino striglia Giulia Salemi (8); Pechino Express, le pagelle della settima puntata: Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi, la coppia incredibile (10), i Raccomandati ancora disuniti (6); Pechino Express, le pagelle: Dj dame ciniche (9), Albiceleste turiste smarrite (4), Raccomandati in tempesta (7). Rapper? Invisibili (5); I Rapper nel mirino del Karma (e dei Veloci).

A Pechino Express 2026 è arrivata una nuova coppia: le pagelle della settima tappaNella settima puntata le alleanze segrete mettono a dura prova le coppie: i Rapper arrivano primi, rischiano i Veloci ... iodonna.it

Pechino Express, le pagelle: Raccomandati maturi (9), scivoloni infelici per i Rapper (3). Giulia Salemi promossa (alla fine)L’ottava tappa di Pechino Express è una linea di confine: i 509 chilometri da Dengfeng a Xi’an ... msn.com

Le pagelle della puntata di Pechino Express andata in onda ieri - facebook.com facebook

MA QUESTA USCITA DI SCENA ICONIC #PECHINOEXPRESS x.com