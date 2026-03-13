Pechino Express 2026 è tornato con la prima puntata, portando in scena squadre come Costantino e Lillo, giudicati irresistibili con un punteggio di 10, e i Raccomandati, considerati la coppia da battere con un voto di 9. Gli zaini in spalla, le richieste di passaggi e le prove improbabili hanno caratterizzato l'inizio del nuovo ciclo del reality, che ha ripreso le sue sfide tra concorrenti.

Zaini in spalla, passaggi da chiedere e prove improbabili da affrontare: Pechino Express ha riaperto ufficialmente i battenti. La nuova edizione è partita il 12 marzo con una prima tappa tra i paesaggi di Bali, in Indonesia. Un percorso impegnativo: 221 chilometri con partenza da Ubud, passaggio dal libro rosso di Mengwi, che ha determinato la classifica intermedia e assegnato i primi malus, fino al tappeto rosso finale. Le coppie in gara sono tante, diversissime tra loro e già in questa prima tappa alcune sono emerse più di altre. Nel finale non è mancato il primo colpo di scena. A rischio eliminazione sono finiti gli Ex, ma dalla busta nera è uscito il verdetto “duello”: la coppia non è stata eliminata subito e scoprirà il proprio destino nella prossima tappa, sfidandosi con un’altra coppia a rischio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express 2026, le pagelle della prima puntata: Costantino e Lillo, irresistibili (10), I Raccomandati, coppia da battere (9)

Chi è Filippo Laurino, nella coppia “I Raccomandati” con Chanel Totti a “Pechino Express”Nella nuova edizione di Pechino Express al via da stasera, vedremo la coppia I Raccomandati, composta da Chanel Totti ed il migliore amico Filippo...

