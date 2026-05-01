Durante l’ultima tappa di Pechino Express, i Veloci hanno vinto a Xi’an eliminando i Rapper dopo una prova lunga 509 chilometri. Con il passaggio alla fase successiva in Giappone, è stato annunciato che Guido Meda prenderà il posto di Giulia Salemi come conduttore. La gara continua a coinvolgere i concorrenti in percorsi impegnativi e cambi di ruoli tra i conduttori.

? Cosa sapere I Veloci eliminano i Rapper a Xi'an dopo una volata di 509 chilometri.. Il passaggio alla fase in Giappone vede Guido Meda sostituire Giulia Salemi.. Il 30 aprile 2026 segna il tramonto della Cina per Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente, con i Veloci che dominano la sfida a Xi’an dopo una volata di 509 chilometri tra Dengfeng e Luoyang. Le coppie si sono ritrovate davanti ai guerrieri di terracotta, chiudendo un capitolo fondamentale del viaggio. La giornata è stata intensa, scandita da prove fisiche impegnative come il Kung Fu Shaolin, che ha richiesto concentrazione e forza. Mentre le dinamiche interne al gruppo si facevano serrate, i risultati della tappa hanno ridisegnato i rapporti di forza in vista della prossima fase.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pechino Express: i Veloci dominano a Xi’an e colpiscono i Rapper

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L’ottava tappa di Pechino Express è una linea di confine: tra resistenza e resa, tra emozione e strategia. I 509 chilometri da Dengfeng a Xi’an scorrono sotto il segno della fatica e del destino, tra il rigore del Kung Fu Shaolin e il traguardo iconico dell’Esercito d - facebook.com facebook

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