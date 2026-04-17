Nella competizione di Pechino Express, i Veloci si sono aggiudicati la vittoria della tappa tra Huizhou e Nanjing, una delle più impegnative finora. Durante la prova, sono stati eliminati Izzo e Paolantoni, sorprendendo i fan. La sfida ha visto un aumento degli ascolti rispetto alle puntate precedenti, mentre i concorrenti hanno affrontato diverse difficoltà lungo il percorso. La puntata ha riscosso grande attenzione tra gli spettatori.

Tappa durissima tra Huizhou e Nanjing, con eliminazione a sorpresa e ascolti in crescita. Un’altra estenuante tappa in Cina per i viaggiatori di Pechino Express, che hanno lottato contro la fatica e si sono messi alla prova con sfide sempre più proibitive per poter proseguire la loro incredibile corsa lungo la rotta dell’Estremo Oriente. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi hanno guidato le coppie lungo i 355 km che separano l’antica città di Huizhou dal traguardo finale di puntata fissato a Nanjing, e la classifica al termine della tappa ha riservato una sorpresa: al vertice, per la prima volta, I...🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express, colpo di scena: I Veloci vincono la tappa. Fuori Izzo e Paolantoni

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