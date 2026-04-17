Nell’ultima tappa di Pechino Express in Cina, i concorrenti hanno percorso 355 km tra Huizhou e Nanjing. La prova si è svolta sotto la guida di Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi, coinvolgendo i partecipanti in un tragitto lungo e faticoso. I viaggiatori hanno dovuto affrontare diverse difficoltà lungo il percorso, che si è concluso con la vittoria dei Veloci.

Continua il viaggio. Nell’ultima tappa di Pechino Express, ambientata in Cina, i viaggiatori hanno affrontato un percorso particolarmente impegnativo: 355 km tra l’antica Huizhou e Nanjing, sotto la guida di Pechino Express, con Costantino della Gherardesca e l’inviata in Cina Giulia Salemi. La puntata si è aperta con un “plot twist”: le coppie sono state mischiate e ribattezzate con nomi di animali della tradizione cinese. Le nuove formazioni hanno dovuto superare prove di calligrafia, convivenza e conoscenza reciproca, oltre a una notte presso abitazioni locali e a un quiz condotto da Giulia Salemi. Dopo il ricongiungimento delle coppie originali, le prime a tornare al “Libro Rosso” sono state I Veloci, seguiti da Le DJ e Gli Spassusi, che hanno ottenuto l’accesso alla Prova Vantaggio.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pechino Express in Cina: tappa estenuante, trionfano i Veloci

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