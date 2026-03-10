Chanel a Pechino Express 2026 | Mi piace dare ordini come mamma Ilary E svela il consiglio di Totti

Chanel Totti partecipa a Pechino Express 2026 e ha parlato del suo rapporto con la mamma, Ilary Blasi, spiegando di amare dare ordini come lei. Durante l’intervista, ha anche rivelato un consiglio che le ha dato il papà, Francesco Totti. La concorrente ha condiviso qualche dettaglio sulla sua esperienza nel programma e sui legami familiari che la accompagnano in questa avventura.

Chanel Totti racconta il rapporto con mamma Ilary Blasi, l’avventura di Pechino Express 2026 e i consigli di papà Francesco. la figlia dell’ex calciatore e della conduttrice è fra i concorrenti di questa nuova edizione del game show. Per Chanel si tratta di un debutto in televisione e di un’avventura che consentirà al pubblico di conoscerla meglio. Chanel a Pechino Express 2026 come Ilary Blasi. Chanel Totti ha scelto di prendere parte a Pechino Express 2026 in coppia con Filippo Laurino, suo grande amico e figlio della storica agente di Ilary Blasi. Nonostante sia giovanissima, Chanel ha già le idee molto chiare. La secondogenita del calciatore e della conduttrice ha rivelato di aver scelto di partecipare allo show per vivere un’esperienza unica, ma che il suo futuro non sarà in tv. 🔗 Leggi su Dilei.it

