Un paziente di 76 anni di Novara si è sottoposto a un’operazione innovativa per rimuovere un tumore raro nel mediastino posteriore. L’intervento è stato eseguito con tecniche all’avanguardia in una località isolata, portando a una soluzione che potrebbe fare scuola per casi simili.

**Un paziente di 76 anni, colpito da un tumore raro nel mediastino posteriore, è stato sottoposto a un intervento chirurgico altamente specialistico a Novara.** L’operazione, condotta con successo presso l’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, ha permesso al paziente di riprendere l’alimentazione orale dopo mesi di sofferenza. Il caso è stato risolto con un approccio multidisciplinare, coordinato dal professor Sergio Gentilli, direttore della Chirurgia generale 1 dell’AOU, e dal professor Ottavio Rena, responsabile della Chirurgia toracica. La procedura, durata diverse ore, ha richiesto un accesso toracico bilaterale per l’estrazione completa del tumore e la ricostruzione del canale digerente mediante trasposizione dello stomaco nel torace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intervento chirurgico innovativo cura tumore raro in località isolata Novara

Un intervento chirurgico complesso all'ospedale Maggiore di Novara si è concluso con successo.

