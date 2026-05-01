La Procura di Pavia ha aperto un’indagine che coinvolge otto persone, tra carabinieri e imprenditori del settore edilizio. L’indagine riguarda presunti ricatti avvenuti in alcuni cantieri della zona, con le autorità che stanno raccogliendo elementi per fare chiarezza sulla vicenda. Per ora, le persone coinvolte sono state notificate di essere sotto indagine e si attendono ulteriori sviluppi.

? Cosa sapere La Procura di Pavia notifica indagini per ricatti tra quattro carabinieri e tre imprenditori edilizi.. Il sistema di corruzione ha manipolato controlli e sanzioni nei cantieri del territorio pavese.. La Procura di Pavia ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per l’operazione Clean 3, un’inchiesta che vede coinvolti otto individui tra cui quattro carabinieri, un dirigente dell’ATS di Pavia e tre imprenditori del comparto edile. Il caso, che emerge con la forza di una verità finalmente messa a nudo dopo oltre due anni di indagini condotte dalla Guardia di Finanza, scuote le fondamenta del controllo nei cantieri del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia, indagati 8 tra carabinieri e imprenditori: ricatti nei cantieri

Pavia, arriva anche Clean 3: sono 8 gli indagati tra carabinieri e imprenditori

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Andrea Sempio è innocente fino a prova contraria e non è ancora nemmeno a processo. Si vedrà se la Procura di Pavia ha nuovi elementi; se non ne ha, a mio parere a oggi non ci sono prove sufficienti per una condanna (non c'erano nemmeno per Stasi, in c x.com