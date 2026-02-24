Roma furti nei negozi di Termini | 21 indagati tra poliziotti e carabinieri

Ventuno agenti di polizia e carabinieri in servizio alla stazione Termini sono stati iscritti nel registro degli indagati per furto aggravato, a seguito di accuse che coinvolgono episodi avvenuti negli ultimi mesi. Le indagini hanno evidenziato come alcuni membri delle forze dell’ordine abbiano preso di mira negozi e bagni pubblici all’interno dell’area. La procura sta verificando i dettagli di ogni episodio. Le autorità continuano a seguire la vicenda.

Roma, 24 febbraio 2026 – Ventuno uomini e donne delle forze dell’ordine, tra Polfer e carabinieri in servizio alla stazione Termini, sono indagati per furto aggravato. Avrebbero rubato, secondo gli inquirenti, nello store Coin di via Giolitti. Sarebbe questo il cuore dell’indagine coordinata dall’aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Stefano Opilio. In tutto sono 44 le persone finite sotto inchiesta. A indagare sono stati i militari del nucleo operativo dei carabinieri. L’inchiesta nasce da 184mila euro di ammanco emersi con l’inventario di febbraio 2024, relativo all’anno precedente, da parte del direttore della Coin di Termini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Furti alla Coin di Roma Termini: indagati 21 tra poliziotti e carabinieriVentiuno tra poliziotti e carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver trafugato abiti e profumi nel negozio Coin di Roma Termini.

Furti alla Coin di Roma Termini, 21 indagati tra poliziotti e carabinieriIl furto avvenuto al negozio Coin di Roma Termini ha portato all’ispezione di 21 persone, tra poliziotti e carabinieri, coinvolti nell’indagine.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Furti nei negozi del centro con lo zaino schermato, bloccato irriducibile ladro novantenne; Furto lampo da Valentino e altri negozi di lusso: preso il ladro; Maxi furto da 140 mila euro nella boutique Valentino a Roma: arrestato il ladro; Furti nelle boutique di lusso tra Roma e Firenze, arrestato 38enne.

Roma Termini, furti alla Coin: indagati 21 tra poliziotti e carabinieriUn'inchiesta della Procura di Roma svela un sistema di furti sistematici all'interno del negozio di via Giolitti: 44 indagati, tra cui 21 tra poliziotti e ... ilsecoloxix.it

Furti alla Coin di Roma Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieriL’indagine è partita da un ammanco di 184mila euro emerso nell’inventario del 2024 e gli indagati sarebbero in totale 44 persone. Perno del sistema una cassiera del negozio. Oggetto della refurtiva er ... editorialedomani.it

Furti al Coin di Roma Termini, 44 indagati: coinvolti poliziotti e carabinieri x.com

FURTI Prova a rubare una motosega e sale sul pullman per Roma senza biglietto, arrestato dopo l'aggressione ai carabinieri Leggi qui - facebook.com facebook