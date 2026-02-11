Mercato Inter deciso il futuro di Pavard | dal riscatto del Marsiglia al prezzo del difensore francese Tutti i dettagli

La dirigenza dell’Inter ha deciso cosa fare con Pavard. Dopo settimane di trattative, il club ha scelto di riscattare il difensore dal Marsiglia. Il prezzo stabilito è stato comunicato e ora si aspetta solo la firma ufficiale. Pavard lascia la Francia e si prepara a tornare in Serie A, pronto a dare il suo contributo alla squadra nerazzurra.

Inter News 24 Mercato Inter, arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Pavard: dal riscatto del Marsiglia al prezzo del difensore. Il futuro di Benjamin Pavard sembra essere diventato un vero grattacapo per la dirigenza nerazzurra. Il difensore francese, trasferitosi all' Olympique Marsiglia la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, sta vivendo una stagione estremamente complicata in Ligue 1. Le sue prestazioni, spesso al di sotto della sufficienza, hanno raffreddato l'entusiasmo dei francesi, che ora mettono seriamente in dubbio l'investimento necessario per trattenerlo a titolo definitivo.

