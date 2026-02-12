Pavard torna all’Inter dopo che il Marsiglia ha deciso di non riscattarlo. Il club francese non ha esercitato l’opzione di acquisto da 15 milioni di euro e il difensore francese rientrerà alla corte nerazzurra. Ora si aspetta di capire se Chivu avrà fiducia in lui per la prossima stagione.

Inter News 24 Pavard non sarà riscattato per 15 milioni di euro dal Marsiglia, Chivu potrà dargli fiducia nella prossima stagione?. Il futuro di Benjamin Pavard sembra allontanarsi definitivamente dalle sponde del Mediterraneo. Il difensore francese, Campione del Mondo nel 2018 e colonna della nazionale transalpina, non è riuscito a convincere pienamente durante la sua esperienza in Ligue 1. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il rapporto tra il calciatore e l’ Olympique Marsiglia è ormai ai titoli di coda. Il Marsiglia rinuncia al riscatto: le cifre del no. Il club francese, una delle realtà più gloriose e passionali del calcio d’Oltralpe, non ha espresso soddisfazione per le prestazioni fornite dal centrale in questa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard a Marsiglia non convince, niente riscatto: torna all’Inter! Rientra nei piani di Chivu?

La dirigenza dell’Inter ha deciso cosa fare con Pavard.

L’Inter torna alla carica per Benjamin Pavard.

