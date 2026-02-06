Schianto tra auto sulla Statale 36 a lago | coinvolte due donne soccorsi all' opera

Uno schianto tra due auto si è verificato oggi sulla Statale 36 in zona lago. Due donne sono rimaste coinvolte nell’incidente e sono state soccorse dai paramedici. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le ambulanze, che hanno portato le ferite delle donne in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre le forze dell’ordine ricostruivano la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente lungo la Statale 36 in zona lago. I soccorsi sono dovuti intervenire d'urgenza alle 13.50 di oggi, venerdì 6 febbraio, nella tratta tra Abbadia Lariana e Lecco, in direzione sud, dopo un violento schianto che ha coinvolto due auto con il ferimento di due donne di 56 e di 86.

