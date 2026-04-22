Svegliati nel cuore della notte da operai ' armati' di soffiatori residenti esasperati | Non è possibile

Nella notte, residenti del centro di Foggia si sono svegliati improvvisamente a causa del rumore dei soffiatori utilizzati dagli operai incaricati della pulizia delle strade. Alcuni abitanti hanno espresso frustrazione per il disturbo provocato dall’intervento, che si è svolto lungo l’isola pedonale. L’episodio ha suscitato reazioni di disagio tra chi vive in quella zona, soprattutto durante le ore notturne.

Risveglio traumatico per i residenti del centro di Foggia, dove alcuni operai addetti alla pulizia delle strade hanno eseguito un intervento lungo l'isola pedonale ‘armati’ di rumorosi ‘soffiatori’ (strumenti che sparano aria per ripulire strade e marciapiedi da fogliame e carte). L'intervento -.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate "Svegliati dai missili nel cuore della notte": la testimonianza di un imprenditore umbro bloccato ad Abu DhabiAndrea Cascianelli si trova negli Emirati Arabi con la moglie e il nipote: "Boom fortissimi, il telefono che squilla a mezzanotte, l'incubo di non... Incendio spaventoso nel cuore della notte: edificio devastato, evacuati i residentiMancavano una manciata di minuti alle 3 di notte di oggi, mercoledì 8 aprile, quando i vigili del fuoco di Villabassa, in provincia di Bolzano, sono... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I proprietari dormono, ladro in casa nel cuore della notte: la richiesta d'aiuto; VIGONZA | TETTO IN FIAMME, FAMIGLIA EVACUATA: PAURA PER IL FIGLIO ASMATICO; Incendio all’alba in condominio, evacuati i residenti: un appartamento inagibile; Vigevano, grandinata improvvisa nella notte: si fa la conta dei danni. Lite furibonda tra fidanzati in strada, con droga e coltelli a doppia lama: i residenti svegliati dalle urla. Polizia sul postoÈ successo a Senigallia, in provincia di Ancona. Arrestato un uomo di 41 anni: il giudice dispone l'obbligo di firma ... today.it Scossa di terremoto di magnitudo 3.6: cittadini svegliati nel cuore della notteLa terra è tornata a tremare a Napoli nelle prime ore di oggi, martedì 7 aprile, con ... msn.com Buongiorno amici ben svegliati . Eccomi qui pronta come ogni - facebook.com facebook Il punto del Direttore: "Ben svegliati, oggi scoprite che non c'è gioco ADL rifletta..." x.com