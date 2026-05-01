Paura in via Sbano | fiamme in un condominio evacuate sette famiglie

Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, un incendio si è sviluppato in un condominio al civico 83 di via Sbano, a Foggia. L’incendio ha richiesto l’evacuazione di sette famiglie che abitano nello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Hanno vissuto momenti di terrore i condomini della palazzina al civico 83 di via Sbano a Foggia. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 aprile, è divampato un incendio nello stabile. Le fiamme sarebbero partite dagli scantinati per poi propagarsi. Lì qualcosa avrebbe preso fuoco, stando alle prime.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuateUn incendio è divampato nella serata di martedì 21 aprile all’interno di un appartamento in via Capruzzi, al civico 184, a Bari. Grosseto, paura nella notte. Incendio in un condominio, appartamenti in fiamme: evacuate 40 personeGrosseto, 12 aprile 2026 – Momenti di paura nelle prime ore di stamattina in via Parini a Grosseto, dove un incendio ha interessato un edificio...