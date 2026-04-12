Nella notte di stamattina, un incendio si è sviluppato in un condominio di via Parini, a Grosseto, causando l'evacuazione di circa 40 persone. Le fiamme hanno interessato diversi appartamenti, portando i soccorritori sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza i residenti. L'intervento delle squadre di emergenza è ancora in corso mentre si valutano i danni causati dall'incendio.

Grosseto, 12 aprile 2026 – Momenti di paura nelle prime ore di stamattina in via Parini a Grosseto, dove un incendio ha interessato un edificio residenziale coinvolgendo diversi appartamenti. L’allarme è scattato poco dopo le 3, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione di un rogo in un appartamento. Grande dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e numerosi mezzi del 118. Le fiamme hanno interessato più unità abitative, ma grazie all’intervento tempestivo dei pompieri l’incendio è stato domato entro circa un’ora, evitando danni ancora più gravi, come sottolinea l’Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosseto, paura nella notte. Incendio in un condominio, appartamenti in fiamme: evacuate 40 persone

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