Napoli scontro tra giovanissimi in strada | due 17enni feriti da colpi di pistola

A Napoli, durante la notte, due giovani di 17 anni sono stati feriti da colpi di pistola in seguito a una lite in strada. La sparatoria è avvenuta dopo un episodio di divergenza tra gruppi di ragazzi e i due feriti sono stati trasportati all’Ospedale del Mare. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

Napoli: sparatoria notturna dopo una lite stradale. Due 17enni feriti e medicati all'Ospedale del Mare. Indaga la Squadra Mobile. La città di Napoli torna a fare i conti con la violenza giovanile dopo un preoccupante episodio di sangue avvenuto durante le ore notturne. Due adolescenti di 17 anni sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche presso l'Ospedale del Mare, nel quartiere di Ponticelli, a causa di ferite provocate dall'esplosione di alcuni proiettili al culmine di un alterco stradale. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle vittime, il ferimento si sarebbe verificato in via Ponte dei Francesi. I due giovani si trovavano a bordo della propria vettura quando sarebbe scoppiata una violenta lite per motivi ancora al vaglio degli inquirenti con gli occupanti di un altro veicolo.