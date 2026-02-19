la star di love story paul anthony kelly ha un armadio pieno di giacche impeccabili

Con la recente première di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette di Ryan Murphy, tutti gli occhi sono puntati sul volto nuovo Paul Anthony Kelly — l’attore incaricato di interpretare l’affascinante John F. Kennedy Jr. — e, naturalmente, sul suo stile. Kelly ha adottato un approccio di leggero method dressing per i numerosi impegni stampa, attingendo con cautela al repertorio stilistico di JFK Jr. (ma senza tuffarcisi a capofitto alla maniera di Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan ). Indossa capi intrisi di nostalgia anni ’90 come i Wayfarer e cinture sottili in pelle. Sfoggia elementi tipicamente all-American come cravatte a righe rosso-bianco-blu e denim di produzione nazionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Prime Video, tra le uscite di febbraio Love Me Love Me e il docu-film su Paul McCartney Man On The Run

Love me, Love me, recensione: da Wattpad allo schermo un film pieno di cliché

"John & Paul: A Love Story in Songs" – l'autore racconta il libro rockol.it/news-757091/jo… x.com

