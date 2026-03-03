Paul Anthony Kelly ha conquistato l’attenzione online grazie al suo metodo di allenamento, che promette di scolpire il fisico di JFK Jr. in Love Story. La sua popolarità cresce giorno dopo giorno, attirando l’interesse di appassionati e esperti di fitness. Kelly ha condiviso alcuni dettagli sul suo approccio, diventando così una figura di spicco nel mondo del benessere e dell’allenamento.

Paul Anthony Kelly è diventato l'uomo del momento, praticamente il fidanzatino di Internet, gradito a pubblico e critica di ogni tipo. Il suo ruolo nei panni di JFK Jr. all'interno di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette lo ha catapultato sull'Olimpo dei più amati della tv. In effetti, sembra strano a molti che un professionista del genere non abbia avuto un ruolo da protagonista prima dei 37 anni. Interpretare John Kennedy Jr. è stato certamente un onore per lui, ma ovviamente, poter inserire un nome tanto importante nel proprio curriculum portava con sé una grande responsabilità. Interpretare una figura storica veramente esistita non è mai facile e lo è ancora meno quando si tratta di una persona così amica dello schermo e del pubblico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I segreti dell'allenamento di Paul Anthony Kelly per ottenere il fisico di JFK Jr. in Love Story.

Leggi anche: La star di Love Story Paul Anthony Kelly ha un armadio pieno di giacche impeccabili

Il look di Love Story, la serie su JFK Jr., più difficile da ricreare è questoLove Story è una serie tv che ha avuto un ostacolo quasi insormontabile da superare: lo stile di John F.