Anagramma di madre al Sancarluccio

Da napolitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Sancarluccio, Anagramma di madre si presenta con una chiarezza d’intenti che raramente lascia spazio a fraintendimenti: prendere un’esperienza complessa, spesso marginalizzata nel racconto teatrale, e restituirla senza filtri narrativi consolatori.Il testo di Betta Cianchini costruisce.🔗 Leggi su Napolitoday.it

In scena “Anagramma di Madre” con Antonio Guerriero e Luana PantaleoAntonio Guerriero e Luana Pantaleo pronti al debutto con lo spettacolo “Anagramma di Madre” di Betta Cianchini con la regia di Giuseppe Miale di...

Al Sancarluccio, Davide Rossetti porta l’anima in scena con “…e arriva Lei!”Nuovo Teatro Sancarluccio da venerdì 13 a domenica 15 marzo in scena lo spettacolo con “…e arriva Lei! - Gocce d’anima tra musica e poesia”.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.