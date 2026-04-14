Anagramma di madre al Sancarluccio
Al Teatro Sancarluccio, Anagramma di madre si presenta con una chiarezza d’intenti che raramente lascia spazio a fraintendimenti: prendere un’esperienza complessa, spesso marginalizzata nel racconto teatrale, e restituirla senza filtri narrativi consolatori.Il testo di Betta Cianchini costruisce.🔗 Leggi su Napolitoday.it
In scena “Anagramma di Madre” con Antonio Guerriero e Luana PantaleoAntonio Guerriero e Luana Pantaleo pronti al debutto con lo spettacolo “Anagramma di Madre” di Betta Cianchini con la regia di Giuseppe Miale di...
Al Sancarluccio, Davide Rossetti porta l’anima in scena con “…e arriva Lei!”Nuovo Teatro Sancarluccio da venerdì 13 a domenica 15 marzo in scena lo spettacolo con “…e arriva Lei! - Gocce d’anima tra musica e poesia”.
Ci vediamo stasera ore 20:30 ANTONIO GUERRIERO e LUANA PANTALEO “Anagramma di madre” scritto da Betta Cianchini regia: Giuseppe Miale Di Mauro Info: 0815448891 - facebook.com facebook