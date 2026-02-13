Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Francesca Albanese | Ha superato ogni limite

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione per chiedere alle Nazioni Unite di revocare l’incarico a Francesca Albanese, che ricopre il ruolo di relatrice speciale sui territori palestinesi occupati. La richiesta nasce dopo le dichiarazioni della funzionaria, considerate da molti troppo critiche nei confronti di Israele. Nel testo si chiede un cambiamento immediato, sostenendo che Albanese ha superato ogni limite con le sue parole.

Fratelli d’Italia lancia una petizione per chiedere alle Nazioni Unite di revocare l’incarico a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati. L’iniziativa è stata annunciata sui social dal partito della premier Giorgia Meloni, che accusa Albanese di aver “superato ogni limite” e di essere diventata motivo di imbarazzo. La petizione di FdI per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese. Nella pagina dedicata alla raccolta firme si legge che le recenti dichiarazioni pubbliche della relatrice dimostrerebbero una “palese incompatibilità” con la neutralità richiesta dal mandato Onu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Argomenti discussi: Meloni Loreto: scritta contro la presidente del consiglio ad Albaro; Lungomare Rasi Spinelli, Fratelli d'Italia: Un'opera che cade a pezzi, chiarezza sui materiali usati; Danni durante le manifestazioni, Fratelli d’Italia chiede tolleranza zero; BULLISMO: Caldarone (FdI) chiede un resoconto sull’applicazione del regolamento.

