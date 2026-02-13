L' accusa del centrosinistra | Assessori e consiglieri sempre nelle scuole superato ogni limite Pronti a segnalare

Il centrosinistra denuncia che assessori e consiglieri di maggioranza, molti dei quali sono anche candidati alle prossime elezioni parziali dell’8 e 9 marzo, sono presenti quotidianamente nelle scuole, superando ogni limite. Questa presenza continua e invasiva ha spinto il partito a promettere che segnalerà ufficialmente ogni episodio di abuso di ruolo. A differenza di quanto accadeva in passato, questa volta sono stati raccolti anche alcuni video che mostrano chiaramente gli assessori mentre intervistano gli insegnanti o partecipano a riunioni scolastiche senza alcuna autorizzazione formale.

Scuole “invase da assessori e consiglieri di maggioranza” e cioè dai di nuovo candidati della coalizione di centrodestra alle elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo. A tornare a denunciarlo sono i consiglieri comunali e anche loro di nuovo in corsa a Palazzo di Città: “superato ogni limite”, chiosano annunciando segnalazioni alle autorità competenti ogniqualvolta si venisse a sapere di aver portato, in sostanza, la campagna elettorale nelle scuole. “Mai era successo che la campagna elettorale entrasse così pesantemente nelle aule della scuola dell’obbligo con una prepotenza tale – incalzano – mettendo le stesse dirigenti scolastiche in evidente imbarazzo”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

A Taranto, la crisi dei rifiuti ha raggiunto livelli critici, con quartieri periferici soffocati da cumuli di immondizia non raccolti.

Via Monti Iblei, un tempo percorso cittadino, si presenta oggi in condizioni di grave degrado.

