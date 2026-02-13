L' accusa del centrosinistra | Assessori e consiglieri sempre nelle scuole superato ogni limite Pronti a segnalare
Il centrosinistra denuncia che assessori e consiglieri di maggioranza, molti dei quali sono anche candidati alle prossime elezioni parziali dell’8 e 9 marzo, sono presenti quotidianamente nelle scuole, superando ogni limite. Questa presenza continua e invasiva ha spinto il partito a promettere che segnalerà ufficialmente ogni episodio di abuso di ruolo. A differenza di quanto accadeva in passato, questa volta sono stati raccolti anche alcuni video che mostrano chiaramente gli assessori mentre intervistano gli insegnanti o partecipano a riunioni scolastiche senza alcuna autorizzazione formale.
Scuole “invase da assessori e consiglieri di maggioranza” e cioè dai di nuovo candidati della coalizione di centrodestra alle elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo. A tornare a denunciarlo sono i consiglieri comunali e anche loro di nuovo in corsa a Palazzo di Città: “superato ogni limite”, chiosano annunciando segnalazioni alle autorità competenti ogniqualvolta si venisse a sapere di aver portato, in sostanza, la campagna elettorale nelle scuole. “Mai era successo che la campagna elettorale entrasse così pesantemente nelle aule della scuola dell’obbligo con una prepotenza tale – incalzano – mettendo le stesse dirigenti scolastiche in evidente imbarazzo”.🔗 Leggi su Ilpescara.it
