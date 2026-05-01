Pastore | Il Milan affrontò Kvaratskhelia e Luis Díaz quando non erano stelle Dovrebbe …

Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, è intervenuto a 'Radio Rossonera' commentando le partite in passato di Kvaratskhelia e Luis Díaz, due giocatori che all’epoca non erano ancora considerati stelle. Ha sottolineato come il Milan abbia affrontato entrambe le sfide senza riconoscere ancora il potenziale di quei calciatori. Durante l’intervento, Pastore ha espresso il desiderio di un cambiamento nelle strategie di analisi e nelle valutazioni delle squadre.