Pastore | Il Milan affrontò Kvaratskhelia e Luis Díaz quando non erano stelle Dovrebbe …
Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, è intervenuto a 'Radio Rossonera' commentando le partite in passato di Kvaratskhelia e Luis Díaz, due giocatori che all’epoca non erano ancora considerati stelle. Ha sottolineato come il Milan abbia affrontato entrambe le sfide senza riconoscere ancora il potenziale di quei calciatori. Durante l’intervento, Pastore ha espresso il desiderio di un cambiamento nelle strategie di analisi e nelle valutazioni delle squadre.
Negli ultimi giorni abbiamo assistito a due partite totalmente differenti tra loro: domenica è stata la volta di Milan-Juventus 0-0 di Serie A. Una partita piatta, bloccata, senza occasioni da gol, dove le due compagini hanno puntato quasi unicamente ad annullarsi. Dando l'impressione di accontentarsi del pareggio cammin facendo. Martedì, invece, è stata la volta di PSG-Bayern Monaco 5-4, semifinale di andata di Champions League. Una gara pirotecnica, con continui capovolgimenti di fronte, ricca di chance, in cui tutte le stelle in campo hanno dato spettacolo. Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, ha parlato così - a 'Radio Rossonera' - sulle differenze tra il calcio italiano e quello europeo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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