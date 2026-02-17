Passeggero semina il caos sul volo Ryanair e i piloti devono cambiare rotta | ora dovrà pagare 15mila euro

Il 9 aprile 2024, un passeggero molesto ha provocato il caos sul volo Ryanair FR7124 partito da Dublino e diretto a Lanzarote, costringendo i piloti a cambiare rotta verso Porto. L’uomo ha disturbato gli altri passeggeri e ha provocato tensioni a bordo, spingendo l’equipaggio a intervenire. Ora dovrà pagare 15 mila euro di multa per il suo comportamento.

È finita male per il passeggero molesto che il 9 aprile 2024 scatenò il caos sul volo Ryanair FR7124 partito da Dublino e diretto a Lanzarote, nell'arcipelago delle isole Canarie, costringendo i piloti a deviare su Porto. All'epoca dei fatti Ryanair parlò di un "comportamento imperdonabile e violento" che peraltro costrinse i 160 passeggeri a pernottare in aeroporto (a spese della compagnia), perdendo anche un giorno di vacanza. Sebbene la dinamica sia ancora poco chiara, sembra che il "disturbatore" abbia aggredito alcuni passeggeri e componenti del personale di bordo per motivi che non sono noti.

