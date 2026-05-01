Negli ultimi due anni, circa 206 mila persone hanno richiesto un passaporto tramite Poste italiane. La procedura può essere avviata presso gli uffici postali, offrendo un'alternativa ai tradizionali canali di richiesta. La scelta di utilizzare Poste per ottenere il documento di viaggio si inserisce in un quadro di semplificazione e incremento dei servizi offerti dagli uffici postali, che si sono adattati a nuove esigenze dei cittadini.

Tra una bolletta da pagare e un pacco da spedire, ora grazie alle Poste si può anche espatriare. In circa 7.500 uffici postali è ormai possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. Non si tratta di una novità assoluta: a partire da marzo 2024 la provincia di Bologna è stata un terreno di esperimenti, insieme ad alcune grandi città come Roma, Milano, Napoli e Firenze. In due anni, gli uffici postali hanno erogato circa 206mila passaporti in tutta Italia. Il nuovo servizio è stato spinto grazie al Progetto Polis di Poste Italiane (in foto l'amministratore delegato della società Matteo Del Fante), parte del Piano Complementare al Pnrr, che ha l'obiettivo di rinnovare gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti per trasformarli in sportelli unici di prossimità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per espatriare si passa dalle Poste: 206mila passaporti fatti in due anni

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