Pasquinelli Endemol | GF alle 22 perde 300mila spettatori ma Mediaset vuole così Già al lavoro su nuova edizione
Durante un’intervista, il Ceo di Endemol ha dichiarato che il Grande Fratello, trasmesso alle 22, ha perso circa 300mila spettatori rispetto alle precedenti edizioni, ma che questa scelta è stata voluta da Mediaset. Ha anche riferito che già si lavora sulla prossima edizione del reality. Pasquinelli ha chiarito che non c’è alcuna crisi tra le due aziende coinvolte.
Non c’è alcuna crisi tra Mediaset e il Grande Fratello. Leonardo Pasquinelli, Ceo di Endemol, smentisce a Fanpage.it le indiscrezioni relative al presunto disinteresse della rete nei confronti del genere reality: “Rinnoveremo l’accordo in questi giorni. Stiamo già parlando della prossima edizione”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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