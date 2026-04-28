Alle 22:00 si svolge ora la prima serata, con numerosi telespettatori che esprimono il loro dissenso sui social. Nonostante le critiche, questa nuova programmazione è diventata una realtà consolidata. Le discussioni online si sono moltiplicate, evidenziando un dibattito acceso tra chi preferisce le vecchie fasce orarie e chi invece accetta questa fase di cambiamento. La situazione ha attirato l’attenzione di molti spettatori e commentatori.

Come è cambiata la prima serata. Il prime time alle 22:00 ormai è un realtà. E le polemiche, soprattutto sui social, stanno esplodendo. Il punto però è un altro: mentre i telespettatori protestano, i numeri raccontano una storia completamente diversa. Ed è proprio questa contraddizione che sta spingendo Rai e Mediaset a non fermarsi. Il duello che ha cambiato tutto. Tutto nasce da una sfida precisa: da una parte Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1, dall’altra La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5. Un duello che, giorno dopo giorno, ha allungato sempre di più l’access prime time fino a sfiorare — e ormai toccare — le 22:00.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Prime time alle 22:00, protestano i telespettatori ma c’è un paradosso che nessuno vuole ammettere

« On arrive à la fin des mensonges, les propagandistes ne sont plus crédibles » – Ivan Rioufol

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Nel prime time su Rai 1, le due puntate della fiction #UnoSbirroInAppennino sono state seguite nel complesso da 3 milioni 171 mila spettatori con il 20,1% di share. #AscoltiTv x.com