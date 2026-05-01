Un uomo di 50 anni, noto per offrire servizi di parrucchiere a domicilio, è stato arrestato dalla polizia di Perugia con l’accusa di aver commesso un furto di circa 20.000 euro ai danni di un’anziana. L’arresto è stato effettuato dopo un’indagine che ha raccolto prove sulla responsabilità dell’uomo nel reato aggravato. La vicenda si è svolta nel corso delle ultime settimane, portando alla decisione di fermarlo.

Parrucchiere a domicilio, ma anche ladro. Con questa accusa gli agenti della questura di Perugia hanno arrestato un uomo di 50 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di una signora anziana. Bene la messa in piega, altrettanto bene la permanente. Ma, ogni volta che chiudeva la porta dietro di sé, c’era qualcosa che ai figli della cliente non tornava. Anzi qualcosa che mancava. Problema di conti e di denaro che finiva troppo in fretta rispetto a quanto previsto, e che finiva, soprattutto, chissà dove. Perché l’anziana non aveva avuto spese eccezionali o impreviste mentre le uscite per acquistare la spesa e fare fronte alle incombenze quotidiane erano rimaste le stesse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parrucchiere fermato per furto: "Ha rubato 20mila euro"

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