Il Parma ha organizzato un allenamento aperto al pubblico al Tardini il 1 maggio per festeggiare la salvezza raggiunta questa stagione. Nel frattempo, l’allenatore sta preparando la squadra per la partita contro l’Inter, in programma a Milano, che potrebbe decidere lo scudetto. Il giocatore e allenatore Chivu è impegnato nelle ultime sedute di allenamento in vista della sfida.

? Cosa sapere Il Parma celebra la salvezza al Tardini con un allenamento aperto il 1 maggio.. Chivu prepara la squadra alla trasferta milanese contro l'Inter per lo scudetto.. Venerdì 1 maggio 2026, i tifosi del Parma si ritrovano al Tardini per una seduta di allenamento aperta che celebra la salvezza ottenuta, mentre l’Inter prepara la sfida decisiva per lo Scudetto a Milano. Tra le strade di Parma e i vicoli che portano allo stadio, l’aria è diversa. Non è solo sport, è un racconto di famiglia che si rinnova tra le botteghe del centro e il calore della piazza. Il Parma ha raggiunto il suo obiettivo, consolidando la propria posizione in classifica con una forza che ora si traduce in una festa collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, festa al Tardini per la salvezza: Chivu guarda all’Inter

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