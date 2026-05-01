Parità sul lavoro? Cominciamo dal linguaggio inclusivo

In occasione della festa del lavoro, si riflette sull'importanza di utilizzare un linguaggio inclusivo per promuovere la parità di genere. La scelta delle parole con cui si descrive il mondo del lavoro può influenzare la percezione e il riconoscimento di tutte le persone coinvolte. Concentrarsi sul linguaggio è uno dei primi passi per affrontare le questioni legate alla rappresentanza e all'uguaglianza nel contesto lavorativo.

In occasione della festa del lavoro, parlare di parità di genere significa partire anche dalle parole con cui il lavoro viene nominato e rappresentato. Alma Sabatini lo aveva indicato con chiarezza già ne Il sessismo nella lingua italiana: “La lingua italiana, come molte altre, è basata su un principio androcentrico: l’uomo è il parametro, intorno a cui ruota e si organizza l’universo linguistico”. La lingua non è neutra: costruisce gerarchie, visibilità e prestigio. In italiano, ad esempio, il ricorso al maschile sovraesteso – “i lavoratori”, “i dirigenti”, “i cittadini” – continua a funzionare come norma implicita, relegando il femminile a una presenza secondaria o marcata.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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