Oristano | Statuto provinciale al voto tra riforma bilancio e polemiche sul linguaggio inclusivo

Questa mattina a Oristano si decide il futuro della provincia. L’assemblea dei sindaci si riunisce domani per approvare definitivamente il nuovo statuto, tra polemiche sul linguaggio inclusivo e questioni di bilancio. La decisione potrebbe cambiare molte cose per l’ente locale.

L’Assemblea dei sindaci della Provincia di Oristano è chiamata a un momento cruciale per il futuro dell’ente: martedì 11 febbraio si voterà in via definitiva per l’approvazione del nuovo Statuto. La riunione, prevista per le ore 17:00 presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa”, vedrà anche la discussione e l’emissione di pareri sul Documento Unico di Programmazione e sullo schema di bilancio di previsione 2026-2028. La convocazione dell’Assemblea è stata disposta dal Presidente della Provincia di Oristano, Paolo Pireddu, in un contesto che vede l’ente chiamato a definire le proprie regole fondamentali per i prossimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Provincia di Oristano: via libera al nuovo StatutoSeduta di fine anno particolarmente significativa per il Consiglio Provinciale di Oristano, che ha approvato all'unanimità la prima stesura del nuovo Statuto dell'Ente, redatto secondo la normativa ...

Provincia di Oristano, la maggioranza replica: «Nessuna donna cancellata dallo Statuto»Si accende il dibattito politico dopo le critiche sollevate dal Campo Largo sul nuovo Statuto della Provincia. Il gruppo di maggioranza in un documento respinge con fermezza le accuse di aver negato ...

