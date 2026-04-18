Sabato 18 aprile 2026, a Milano, il ministro Giuseppe Valditara ha partecipato a una manifestazione organizzata dai Patrioti europei, considerata da alcuni come un incontro sulla remigrazione. Durante l'evento, ha criticato il linguaggio inclusivo, definendolo un attacco alla dignità. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sui temi dell’identità culturale e delle politiche linguistiche affrontate nel corso della manifestazione.

A Milano, sabato 18 aprile 2026, il ministro Giuseppe Valditara ha affrontato i temi dell’identità culturale e del linguaggio durante la manifestazione dei Patrioti europei, definita dai critici come un vertice sulla remigrazione. Dal palco milanese, il esponente della Lega ha attaccato l’uso di simboli grafici e forme neutre nella scrittura, considerandoli una lesione alla dignità delle persone. Il fronte linguistico contro le nuove forme di inclusività. La discussione si è accesa sul piano comunicativo, con Valditara che ha puntato il dito contro l’impiego di asterischi, della schwa e di altre declinazioni al neutro nei nomi. Secondo il ministro dell’Istruzione, queste pratiche, spesso collegate a quella che viene definita ideologia woke, rappresentano un attacco diretto alla dignità umana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valditara attacca il linguaggio inclusivo: “È un attacco alla dignità

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