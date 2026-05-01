Tra Pari e Casenovole si svolge domani e domenica il progetto artistico intitolato ’La porta di accesso: Torii gate inclusivo’. L’iniziativa coinvolge le comunità locali e mira a creare un ponte tra diverse culture e linguaggi attraverso un’opera partecipativa. La manifestazione si svolge nel comune di Civitella Paganico e si concentra sull’uso dell’arte come strumento di inclusione e dialogo tra le persone.

Un ponte tra culture, linguaggi e comunità, nel segno dell’arte e dell’inclusione. È questo il cuore de ’La porta di accesso: Torii gate inclusivo’, il progetto artistico e partecipativo in programma domani e domenica tra Pari e Casenovole, nel comune di Civitella Paganico. L’iniziativa, promossa da ’Amici di Zanzibar e del mondo Odv’, ’Iron Mamme Odv’ e ’Celscvil Aps’, nasce come percorso condiviso capace di valorizzare abilità diverse e creare connessioni tra territori lontani. Protagonista è il ’Torii gate inclusivo’, un’opera ispirata alla tradizione giapponese del Torii, simbolo di passaggio e trasformazione, qui reinterpretata come soglia contemporanea di incontro e accoglienza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pari e Casenovole. Arte e inclusione grazie al ’Torii’

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