Assegno di inclusione 2026 | stop al mese di sospensione rinnovo immediato ma la prima mensilità sarà pari al 50% dell’importo

Il governo ha deciso di eliminare il mese di sospensione che si applicava dopo 18 mesi di ricezione dell’Assegno di inclusione, garantendo così un rinnovo immediato. Questa misura permette alle famiglie beneficiarie di ricevere l’assegno senza interruzioni, anche se la prima mensilità sarà pari al 50% dell’importo abituale. La modifica mira ad assicurare un sostegno più stabile alle persone che dipendono dall’aiuto economico. Le famiglie potranno presentare la domanda senza attese.

Con l’eliminazione del mese di sospensione che finora interveniva dopo i primi 18 mesi di erogazione - e dopo ciascun rinnovo- le famiglie beneficiarie dell’Assegno di inclusione (Adi) possono presentare domanda di rinnovo già dal mese successivo all’ultimo pagamento, evitando interruzioni nel sostegno economico. Il beneficio continua ad avere una durata massima di 18 mesi, rinnovabile per periodi di ulteriori 12 mesi. La prima mensilità del rinnovo sarà pari al 50% dell’importo spettante. Sono alcune delle novità della legge di Bilancio, contenute nel messaggio n.640 del 23-02-2026 pubblicato dall’Inps. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Domanda di rinnovo assegno inclusione 2026: sparisce il mese di stop, ma cambia l'importo

Assegno di inclusione, stop al mese di sospensione con le nuove regole Inps

ASSEGNO DI INCLUSIONE 2026: Ufficiale! Addio mese di stop, ma la 1ª ricarica a METÀ

