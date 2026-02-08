Lucca onora le vittime delle foibe | Difendere Lucca ricorda al parco Cossetto un dramma storico italiano

Questa mattina a Lucca si è svolta la commemorazione delle vittime delle foibe. Il movimento politico “Difendere Lucca” ha rinnovato il suo impegno con un gesto simbolico al parco Cossetto, ricordando un dramma storico italiano ancora troppo spesso dimenticato. La cerimonia ha coinvolto cittadini e autorità, tutti uniti nel rispetto per le vittime e nella volontà di non dimenticare.

Lucca Ricorda le Foibe: "Difendere Lucca" Rinnova il Gesto di Memoria al Parco Cossetto. La commemorazione del Giorno del Ricordo a Lucca si è aperta oggi con un gesto significativo da parte del movimento politico "Difendere Lucca". I rappresentanti del gruppo, attivo all'interno dell'amministrazione comunale, hanno deposto una corona floreale al parco Norma Cossetto, nel quartiere di San Marco. L'iniziativa, avvenuta nella mattinata di oggi, 8 febbraio 2026, rappresenta un momento di riflessione e di omaggio alle vittime delle foibe e degli esuli italiani dal confine orientale, un capitolo drammatico della storia italiana spesso trascurato o velato da silenzi.

