Montesilvano ricorda le vittime delle Foibe nel parco Guy Moll il sindaco | Necessario sottrarre all' oblio fatti così tragici
Montesilvano si ferma nel parco Guy Moll per ricordare le vittime delle Foibe. Il sindaco De Martinis sottolinea l’importanza di non dimenticare quei fatti così tragici, partecipando alla cerimonia insieme a altri rappresentanti locali. La città si stringe attorno alle famiglie e alla memoria di un passato che non può essere cancellato.
Celebrato nel parco Guy Moll di Montesilvano, il ricordo delle vittime delle Foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, del consigliere comunale Marco Aurelio Getulio Forconi, del comandante della polizia locale Nicolino Casale e dei.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Lucca onora le vittime delle foibe: "Difendere Lucca" ricorda al parco Cossetto un dramma storico italiano.
Questa mattina a Lucca si è svolta la commemorazione delle vittime delle foibe.
Il Municipio X ricorda le vittime delle foibe e gli esuli accolti a San Giorgio di Acilia
Questa mattina il Municipio X ha organizzato una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e gli esuli che sono stati accolti a San Giorgio di Acilia.
Argomenti discussi: Le immagini delle celebrazioni in occasione della giornata del ricordo delle Foibe.
