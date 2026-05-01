Parco della Pace | Un percorso da fare insieme

A Pioltello il Parco della Pace sarà ufficialmente inaugurato l’8 maggio, trasformando il concetto di pace in uno spazio reale e accessibile alla comunità. Il parco, situato nel centro della città, è stato intitolato ai valori di convivenza, solidarietà e rispetto reciproco. Si tratta di un’area verde dedicata a un tema centrale, in una delle città italiane più diverse dal punto di vista etnico.

A Pioltello la pace smette di essere solo una parola e diventa un luogo. L’8 maggio verrà infatti inaugurato il nuovo Parco della Pace, uno spazio verde intitolato ai valori della convivenza, della solidarietà e del rispetto reciproco, nel cuore di una delle città più multietniche d’Italia. Un progetto che non nasce dal nulla, ma da un percorso costruito negli anni tra scuole, associazioni e Amministrazione: dalla Luce di Betlemme portata dagli Scout in piazza, a Natale, alla Luce della Pace condivisa con gli studenti, fino alla partecipazione costante alla Marcia Perugia-Assisi con una delegazione di realtà del territorio. Un mosaico di iniziative che oggi trova una sintesi simbolica e concreta nel nuovo parco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco della Pace: "Un percorso da fare insieme" Cancun Mexico Travel Guide: Things to Do In 2026 Notizie correlate "Toponomastica e scuola: percorso da fare insieme"Il lungo percorso verso la parità può partire anche dalla scuola, luogo in cui in passato alle donne veniva impedito di accedere. Leggi anche: Paura al Parco della pace. Triatleta colto da infarto mentre nuota in corsia. Soccorso, si è salvato Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parco della Pace: Un percorso da fare insieme; Il restyling del parco della Pace inizia dal lago; Alla fine il governo non ridurrà più i fondi del parco di Sant'Anna di Stazzema per finanziare la riduzione delle accise sui carburanti; Laghetto del Parco della Pace, al via gli interventi di manutenzione straordinaria e pulizia dello specchio d’acqua. Parco della Pace: Un percorso da fare insiemeA Pioltello la pace smette di essere solo una parola e diventa un luogo. L’8 maggio verrà infatti inaugurato ... ilgiorno.it Pioltello inaugura il Parco della Pace: un nuovo spazio simbolo di convivenzaL’8 maggio l’intitolazione con scuole, associazioni ed Emergency. Il percorso prosegue con incontri e iniziative in città ... 7giorni.info Pioltello inaugura il Parco della Pace: un nuovo spazio simbolo di convivenza L’8 maggio l’intitolazione con scuole, associazioni ed Emergency. Il percorso prosegue con incontri e iniziative in città #Pioltello #ParcoDellaPace #Pace #Inaugurazione #Emer - facebook.com facebook