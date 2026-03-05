Toponomastica e scuola | percorso da fare insieme

La toponomastica e l’educazione scolastica rappresentano un percorso che mira a promuovere la parità. Nella storia, alle donne è stato spesso impedito di entrare nelle scuole o di partecipare alle attività educative. Oggi si lavora per integrare questi temi nel percorso formativo, affrontando il ruolo delle donne attraverso iniziative e programmi dedicati.

Il lungo percorso verso la parità può partire anche dalla scuola, luogo in cui in passato alle donne veniva impedito di accedere. Le donne a lungo non hanno avuto possibilità di votare, né di venire elette; fino al 1968 le donne non potevano fare il magistrato. La stessa Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986, racconta quanto le sia stato difficile dedicarsi agli studi. Tornando alla toponomastica, ci vorranno decenni perché i nomi delle donne trovino maggiore spazio nelle città. Fortunatamente molte scuole si sono impegnate nei percorsi di genere, sia nel nord che nel sud Italia, senza differenze, aderendo ai progetti proposti dall’associazione Toponomastica Femminile che si sta diffondendo in Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

