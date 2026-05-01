Un esemplare di sciacallo dorato è stato ripreso nel Parco del Serio, situato nel territorio di Ricengo, in provincia di Cremona. La segnalazione è arrivata da un’ex guardia ecologica che ha filmato l’animale mentre si muoveva tra le zone verdi della riserva naturale. La presenza di questa specie nel parco ha attirato l’attenzione di residenti e appassionati di fauna locale.

Ricengo (Cremona), 1 maggio 2026 – Un esemplare di sciacallo dorato è stato visto aggirarsi nel Parco del Serio, nel territorio di Ricengo. A vederlo e a filmarlo, un’ ex guardia ecologica che ha riconosciuto nell’animale appunto uno sciacallo dorato. E non sarebbe il primo esemplare avvistato nel Cremasco, perché la scorsa settimana è stato segnalato un altro animale a Castelleone. La presenza di questo canide è da qualche anno stata rilevata in Lombardia. Diffusione dello sciacallo dorato in Italia. Dapprima lo sciacallo dorato è stato segnalato in Friuli Venezia Giulia, centro di diffusione del Canis aureus in Italia, con una presenza stabile e in espansione tra il Carso e la Pedemontana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco del Serio, esemplare di sciacallo dorato filmato dall’ex guardia ecologica

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