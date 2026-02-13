Un lupo al Parco del Roccolo ad Arluno è stato avvistato ieri, ma si tratta di un esemplare in transito e non di un branco che si aggira nel territorio. La Direzione del parco ha precisato che non ci sono conferme ufficiali di predazioni o di situazioni di pericolo, né è stato emesso alcun allarme. La presenza di questo animale sembra collegata a un semplice passaggio, senza implicazioni di natura aggressiva o invasiva. A differenza di quanto circolato nelle ultime settimane, questa occasione permette di chiarire che non ci sono motivi di preoccupazione per i residenti.

Nessuna conferma ufficiale e, soprattutto, nessun allarme. Dopo le notizie circolate nei giorni scorsi su un presunto episodio di predazione nel territorio di Arluno, la Direzione del Parco del Roccolo interviene per fare chiarezza e riportare la situazione su un piano di oggettività. Al momento, spiegano dall’ente, non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti che confermi in via definitiva l’evento né la natura del predatore eventualmente coinvolto. In assenza di riscontri tecnici, quindi, non è possibile attribuire con certezza l’episodio alla presenza di un lupo o di altri grandi carnivori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lupo al Parco del Roccolo: "Un esemplare di passaggio. Nessun branco in azione"

Un vitellino è stato trovato morto nel Parco del Roccolo ad Arluno.

Al via il monitoraggio del lupo nel Parco della Maremma.

