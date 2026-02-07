Guardia di finanza e transizione ecologica | a Genova arriva la vedetta ibrida

La Guardia di finanza di Genova ha aggiunto una nuova vedetta ibrida al suo dispositivo di vigilanza marittima. Si tratta di un intervento deciso per rafforzare i controlli lungo le coste liguri, in un momento in cui la tutela ambientale diventa sempre più importante. La nuova imbarcazione, che utilizza una tecnologia a propulsione ibrida, permette di monitorare le acque più a lungo e in modo più sostenibile. La presenza della vedetta si inserisce in un più ampio sforzo di transizione ecologica portato avanti dalle forze dell’ordine

Il dispositivo di vigilanza marittima della Guardia di finanza ligure è stato rinforzato con una nuova vedetta a propulsione ibrida. L’unità navale appartiene alla moderna classe ‘Vai 300 Hybrid' (Vedetta acque interne) ed è capace di navigare per diverse ore in modalità completamente elettrica.🔗 Leggi su Genovatoday.it

