Cresce di un terzo la Riserva naturale dei Ghirardi | 500 ettari per conservare la biodiversità
L’Assemblea legislativa regionale ha approvato l’ampliamento della Riserva naturale regionale dei Ghirardi nell’Appennino parmense. La superficie della riserva passerà da 371 a circa 500 ettari, con un aumento di oltre un terzo. Questa decisione riguarda l’espansione dell’area destinata alla tutela della biodiversità nella zona. La modifica entrerà in vigore con i nuovi confini ufficiali della riserva.
Cresce di oltre un terzo la Riserva naturale regionale dei Ghirardi, nell’Appennino parmense. Oggi il via libera all’ampliamento dall’Assemblea legislativa regionale: la Riserva passerà dagli attuali 371 ettari a circa 500 ettari complessivi.Nata nel 2010, fa parte delle nove Aree naturali.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Biodiversità, la Riserva naturale dei Ghirardi si amplia di 159 ettariSi amplia il perimetro della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, situata tra i Comuni di Borgo Val di Taro e Albareto, nell'Appennino parmense.
Leggi anche: Cemento su 63 ettari di riserva naturale per il Cpr, Santillo porta il caso in parlamento
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Bosch accelera sulla guida autonoma di Livello 3 e cresce del 5% nel mercato cinese; Domanda energetica globale guidata da elettricità. Boom rinnovabili; EssilorLuxottica, fatturato a +10,8% nel primo trimestre: terzo consecutivo a doppia cifra; È l’hospitality il driver di crescita delle aziende outdoor, i cui ricavi avanzano al rallentatore.
Anche a Sassari cresce il livello di istruzione, ma ancora lentamenteSecondo una recente analisi di Openpolis, il destino socio-economico dei minori in Italia è ancora strettamente legato al background familiare. Il cosiddetto ascensore sociale rimane bloccato, sebbe ... sassarioggi.it
Cresce il tetto massimo delle risorse destinate al terzo settore con il 5x1000Con la Legge di Bilancio 2026 arriva una novità significativa per il mondo del terzo settore: cresce il tetto massimo delle risorse destinate al 5x1000. A partire dal 2026, infatti, lo stanziamento co ... ilgiorno.it
ReggioTV. . Lavoratori portuali: cresce in tutta Italia la mobilitazione per il riconoscimento del lavoro usurante. A Rosarno si è svolta un’assemblea promossa da Unione Sindacale di Base e ORSA in vista dello sciopero nazionale del 7 maggio Leggi qui l'artico - facebook.com facebook
Nei primi 4 mesi del 2026 cresce la domanda di professionisti AI e nascono nuove figure professionali. "La domanda di profili AI in crescita del 40%" su @sole24ore Report di Hays Italia #AI #lavoro @womentech @UniLUISS @prinet2000 @demartin @Corr x.com